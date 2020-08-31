У Греції лісова пожежа досяг руїн міста Мікени - об'єкта ЮНЕСКО
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Екстреним службам вдалося взяти під контроль лісову пожежу на грецькому півострові Пелопоннес, яка загрожувало об'єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - руїнам міста Мікени. Полум'я, яке впритул підійшло до його каміння, більше не представляє небезпеки для археологічної пам'ятки, заявили пожежники в неділю, 30 серпня, передає УНН із посиланням на DW.
Відвідувачі музею стародавнього міста були евакуйовані в цілях безпеки. До боротьби з вогнем була залучена авіація. За попередніми оцінками, полум'я не завдало шкоди археологічній пам'ятці, повідомило міністерство культури і спорту. Команда експертів пізніше проведе експертизу наслідків пожежі.
У другому тисячолітті до нової ери місто виступало одним з центрів Мікенській цивілізації у Середземному морі. Археологічні пам'ятки Мікен і Тиринфа з 1999 року є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
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Греція нерідко потерпає від лісових пожеж через посушливе літо. У серпні 2007 року вогонь впритул підійшов до археологічних пам'яток Стародавньої Олімпії, однак їх вдалося вберегти.