В Греции лесной пожар достиг развалин города Микены - объекта ЮНЕСКО
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Экстренным службам удалось взять под контроль лесной пожар на греческом полуострове Пелопоннес, что грозил объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО — развалинам города Микены. Пламя, которое вплотную подошло к его камням, больше не представляет опасности для археологического памятника, заявили пожарные в воскресенье, 30 августа, передает УНН со ссылкой на DW.
Посетители музея древнего города были эвакуированы в целях безопасности. К борьбе с огнем была привлечена авиация. По предварительным оценкам, пламя не нанесло вреда археологическому памятнику, сообщило министерство культуры и спорта. Команда экспертов позже проведет экспертизу последствий пожара.
Во втором тысячелетии до новой эры город выступал одним из центров микенской цивилизации в Средиземном море. Археологические памятники Микен и Тиринфа с 1999 года является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Греция нередко страдает от лесных пожаров из-за засушливого лето. В августе 2007 года огонь вплотную подошел к археологическим памятникам Древней Олимпии, однако их удалось уберечь.