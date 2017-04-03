У ГПУ заявили, що очільниця Нацбанку В.Гонтарева постане перед судом
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Валерія Гонтарева постане перед судом за масові правопорушення, вчинені на посаді очільниці Національного банку України. Про це в коментарі УНН повідомив прокурор Генеральної прокуратури України Владислав Куценко.
Йому достеменно відомі причини вчорашніх обшуків в НАБУ, проте посилаючись на таємницю слідства В.Куценко не став їх називати.
“Мені відомі всі причини, але, на жаль, виходячи із етики відносин із НАБУ та співпрацею між мною та НАБУ – я не вправі розповісти наразі деталі. Але я можу сказати одне, виявлена критична маса правопорушень з боку саме керівництва НБУ і його очільниці, що дозволяє мені стверджувати, що Гонтарева постане перед судом. Більше я наразі не вправі в інтересах слідства нічого сказати”, - зазначив він.
Нагадаємо, вчора НАБУ провело обшуки в НБУ. За припущенням О.Дубинського, обшуки пов’язані з кредитами рефінансування “Платинум банку”.
Раніше повідомлялось, що “Платинум банк” намагалися докапіталізувати за рахунок кредитного портфелю банку “Михайлівський”. Саме з цією метою НБУ начебто визнав банк “Михайлівський” неплатоспроможним. Не останню роль зіграла у цьому заступник голови НБУ К.Рожкова, яка раніше була головою правління “Платинум банку”.
“В.о. члена правління Нацбанку Катерина Рожкова на день банкіра робить своєму патрону, бізнесменові Борису Кауфману королівський подарунок. За допомогою чотирьох (трьох позапланових, і однією планової) перевірок — вона “віджимає” для нього банк “Михайлівський” у власника мережі “Ельдорадо” Віктора Поліщука”, - написав у Facebook О.Дубинський.
При цьому він пов’язує переслідування екс-голови правління банку “Михайлівський” Ігоря Дорошенка саме зі спробою заволодіти кредитним портфелем банку “Михайлівський”. За його словами, затримання І.Дорошенка ілюструє “харчовий ланцюжок” в цій справі.
“У Платинум Банку постійно “рвалися” нормативи через недостатність капіталу і погану ліквідність. У свою чергу активи “Михайлівського”, що представляють собою споживчі кредити, видані через мережу “Ельдорадо”, могли цю проблему швидко вирішити ”, - пояснив він.
Як раніше повідомляв УНН, банк “Михайлівський” було визнано неплатоспроможним після того як він виконав умови, поставлені перед ним самим НБУ.
За словами, екс-голови правління банку “Михайлівський” І.Дорошенка, визнання банку неплатоспроможним було повною несподіванкою для нього.