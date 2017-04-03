В ГПУ заявили, что руководительница Нацбанка В.Гонтарева предстанет перед судом

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 78729 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111472 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169747 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124836 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121910 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115276 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106160 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107382 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103828 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ГПУ заявили, что руководительница Нацбанка В.Гонтарева предстанет перед судом

В ГПУ заявили, что руководительница Нацбанка В.Гонтарева предстанет перед судом

Киев  •  УНН

 • 29737 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Валерия Гонтарева предстанет перед судом за массовые правонарушения, совершенные в должности руководительницы Национального банка Украины. Об этом в комментарии УНН сообщил прокурор Генеральной прокуратуры Украины Владислав Куценко.

Ему точно известны причины вчерашних обысков в НАБУ, однако ссылаясь на тайну следствия В.Куценко не стал их называть.

"Я знаю все причины, но, к сожалению, исходя из этики отношений с НАБУ и сотрудничеством между мной и НАБУ - я не вправе рассказать пока детали. Но я могу сказать одно, обнаружена критическая масса правонарушений со стороны именно руководства НБУ и его руководительницы, что позволяет мне утверждать, что Гонтарева предстанет перед судом. Больше я пока не вправе в интересах следствия ничего сказать ", - отметил он.

Напомним, вчера НАБУ провело обыски в НБУ. По предположению О.Дубинського, обыски связаны с кредитами рефинансирования "Платинум банка".

Ранее сообщалось, что "Платинум банк" пытались докапитализировать за счет кредитного портфеля банка "Михайловский". Именно с этой целью НБУ вроде бы признал банк "Михайловский" неплатежеспособным. Не последнюю роль сыграла в этом заместитель председателя НБУ К.Рожкова, ранее председатель правления "Платинум банка".

"И.о. члена правления Нацбанка Екатерина Рожкова в день банкира делает своему патрону, бизнесмену Борису Кауфману королевский подарок. С помощью четырех (трех внеплановых, и одной плановой) проверок - она ​​"отжимает" для него банк "Михайловский" у владельца сети "Эльдорадо" Виктора Полищука", - написал в Facebook О.Дубинський.

При этом он связывает преследование экс-председателя правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко именно с попыткой завладеть кредитным портфелем банка "Михайловский". По его словам, задержание И.Дорошенко иллюстрирует "пищевую цепочку" в этом деле.

"В Платинум Банке постоянно "рвались" нормативы из-за недостаточности капитала и плохой ликвидности. В свою очередь активы "Михайловского", представляющие собой потребительские кредиты, выданные через сеть "Эльдорадо", могли эту проблему быстро решить", - пояснил он.

Как ранее сообщал УНН, банк "Михайловский" был признан неплатежеспособным после того как он выполнил условия, поставленные перед ним самым НБУ.

По его словам, экс-председателя правления банка "Михайловский" И.Дорошенко, признание банка неплатежеспособным было полной неожиданностью для него.

Украинские Национальные Новости

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