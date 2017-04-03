В ГПУ заявили, что руководительница Нацбанка В.Гонтарева предстанет перед судом
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Валерия Гонтарева предстанет перед судом за массовые правонарушения, совершенные в должности руководительницы Национального банка Украины. Об этом в комментарии УНН сообщил прокурор Генеральной прокуратуры Украины Владислав Куценко.
Ему точно известны причины вчерашних обысков в НАБУ, однако ссылаясь на тайну следствия В.Куценко не стал их называть.
"Я знаю все причины, но, к сожалению, исходя из этики отношений с НАБУ и сотрудничеством между мной и НАБУ - я не вправе рассказать пока детали. Но я могу сказать одно, обнаружена критическая масса правонарушений со стороны именно руководства НБУ и его руководительницы, что позволяет мне утверждать, что Гонтарева предстанет перед судом. Больше я пока не вправе в интересах следствия ничего сказать ", - отметил он.
Напомним, вчера НАБУ провело обыски в НБУ. По предположению О.Дубинського, обыски связаны с кредитами рефинансирования "Платинум банка".
Ранее сообщалось, что "Платинум банк" пытались докапитализировать за счет кредитного портфеля банка "Михайловский". Именно с этой целью НБУ вроде бы признал банк "Михайловский" неплатежеспособным. Не последнюю роль сыграла в этом заместитель председателя НБУ К.Рожкова, ранее председатель правления "Платинум банка".
"И.о. члена правления Нацбанка Екатерина Рожкова в день банкира делает своему патрону, бизнесмену Борису Кауфману королевский подарок. С помощью четырех (трех внеплановых, и одной плановой) проверок - она "отжимает" для него банк "Михайловский" у владельца сети "Эльдорадо" Виктора Полищука", - написал в Facebook О.Дубинський.
При этом он связывает преследование экс-председателя правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко именно с попыткой завладеть кредитным портфелем банка "Михайловский". По его словам, задержание И.Дорошенко иллюстрирует "пищевую цепочку" в этом деле.
"В Платинум Банке постоянно "рвались" нормативы из-за недостаточности капитала и плохой ликвидности. В свою очередь активы "Михайловского", представляющие собой потребительские кредиты, выданные через сеть "Эльдорадо", могли эту проблему быстро решить", - пояснил он.
Как ранее сообщал УНН, банк "Михайловский" был признан неплатежеспособным после того как он выполнил условия, поставленные перед ним самым НБУ.
По его словам, экс-председателя правления банка "Михайловский" И.Дорошенко, признание банка неплатежеспособным было полной неожиданностью для него.