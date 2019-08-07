У ГПУ висловили припущення, чому новій владі не потрібна військова прокуратура

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Військова прокуратура передала до Міжнародного Кримінального Суду тисячі сторінок доказів російської агресії та вчинення її представниками воєнних злочинів. Про це у Twitter написала прес-секретар Генерального Прокурора Лариса Сарган, передає УНН.

“Військова прокуратура передала до Міжнародного Кримінального Суду тисячі сторінок доказів російської агресії та вчинення її представниками воєнних злочинів. Не „тієї сторони“, а російської! Може тому не потрібна військова прокуратура новій владі?” — написала Сарган, коментуючи заяву заступника глави Офісу Президента Руслана Рябошапки про те, що він не бачить необхідності в існуванні військової прокуратури в Україні.

У своїй заяві Сарган використала те саме формулювання, яке кілька годин тому використовував Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з Путіним.

“Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивство наших людей”, — зазначив Президент.

Нагадаємо, заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка заявив, що не бачить необхідності в існуванні військової прокуратури. Він повідомив, що ця структура буде однією з перших реформована.

У відповідь Головна військова прокуратура оприлюднила заяву в якій йдеться, що подібні твердження грунтуються на поверхневих уявленнях про діяльність військових прокурорів. У військовій прокуратурі розраховують на виважені реформи. 

Військові прокурори нагадали, що саме завдяки їхній діяльності вдалося, зокрема, притягти до кримінальної відповідальності за ведення агресивної війни 263 особи, серед яких 68 громадян РФ (з них 21 високопосадовець, 18 генералів і адміралів, 18 суддів РФ).

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