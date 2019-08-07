В ГПУ высказали предположение, почему новой власти не нужна военная прокуратура

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Военная прокуратура передала в Международный Уголовный Суд тысячи страниц доказательств российской агрессии и совершения ее представителями военных преступлений. Об этом в Twitter написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, передает УНН.

“Военная прокуратура передала в Международный Уголовный Суд тысячи страниц доказательств российской агрессии и совершение ее представителями военных преступлений. Не „той стороны“, а российской! Может поэтому не нужна военная прокуратура новой власти?” — написала Сарган, комментируя заявление заместителя главы Офиса Президента Руслана Рябошапки о том, что он не видит необходимости в существовании военной прокуратуры в Украине.

В своем заявлении Сарган использовала ту же формулировку, которую несколько часов назад использовал Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Путиным.

“Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей”, — отметил Президент.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании военной прокуратуры. Он сообщил, что эта структура будет одной из первых реформирована.

В ответ Главная военная прокуратура обнародовала заявление в котором говорится, что подобные утверждения основываются на поверхностных представлениях о деятельности военных прокуроров. В военной прокуратуре рассчитывают на взвешенные реформы.

Военные прокуроры напомнили, что именно благодаря их деятельности удалось, в частности, привлечь к уголовной ответственности за ведение агрессивной войны 263 человек, среди которых 68 граждан РФ (из них 21 чиновник, 18 генералов и адмиралов, 18 судей РФ).

Украинские Национальные Новости

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