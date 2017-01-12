У ГПУ сподіваються на завершення в США суду щодо П.Лазаренка цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Заступник Генерального прокурора України Євген Єнін сподівається на те, що цього року завершиться цивільний процес уряду Сполучених Штатів Америки проти екс-прем’єр-міністра України Павла Лазаренка, що відкриє шлях для повернення в Україну виведених ним коштів за кордон. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Наразі цивільний процес уряд США vs Лазаренко вступив в свою фінальну стадію. Успіх цього процесу, що триває в США, значною мірою залежить від зусиль Генпрокуратури України … Не виключено, що вердикт американського суду буде проголошено вже цього року", - написав він.
При цьому Є.Єнін наголосив, що у випадку позитивного рішення суду США Україна розпочне процес повернення активів українському народу.
Заступник Генпрокурора також зазначив, що виявлені журналістським розслідуванням OCCRP 30 млн дол. США Павла Лазаренка в Литві не стали новиною для Генпрокуратури України, яка активно працює над іх поверненням в Україну протягом останніх півроку.
Ці кошти, за словами Є.Єніна, є частиною тих 280 млн дол. США, що заарештовані на підставі клопотань американської Феміди в 5 юрисдикціях світу.
Також він повідомив, що у взаємодії з американськими партнерами в листопаді та грудні 2016 в Києві було забезпечено допити важливих свідків по справі П.Лазаренка, включно з колишніми прем'єрами, віце-прем’єрами та членами уряду України.