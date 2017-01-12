В ГПУ надеются на завершение в США суда относительно П.Лазаренко в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин надеется на то, что в этом году завершится гражданский процесс правительства Соединенных Штатов Америки против экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко, который откроет путь для возвращения в Украину выведенных им средств за границу. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сейчас гражданский процесс правительство США vs Лазаренко вступил в свою финальную стадию. Успех этого процесса, который проходит в США, в значительной степени зависит от усилий Генпрокуратуры Украины... Не исключено, что вердикт американского суда будет объявлен уже в этом году", - написал он.
При этом Е.Енин подчеркнул, что в случае положительного решения суда США Украина начнет процесс возвращения активов украинскому народу.
Заместитель Генпрокурора также отметил, что выявленные журналистским расследованием OCCRP 30 млн долл. США Павла Лазаренко в Литве не стали новостью для Генпрокуратуры Украины, которая активно работает над их возвращением в Украину в последние полгода.
Эти средства, по словам Е.Енина, являются частью тех 280 млн долл. США, которые арестованы на основании ходатайств американской Фемиды в 5 юрисдикциях мира.
Также он сообщил, что во взаимодействии с американскими партнерами в ноябре и декабре 2016 года в Киеве были обеспечены допросы важных свидетелей по делу П.Лазаренко, включая бывших премьерови, вице-премьеров и членов правительства Украины.