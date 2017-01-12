В ГПУ надеются на завершение в США суда относительно П.Лазаренко в этом году

КИЕВ. 12 января. УНН. Заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин надеется на то, что в этом году завершится гражданский процесс правительства Соединенных Штатов Америки против экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко, который откроет путь для возвращения в Украину выведенных им средств за границу. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.