У ГПУ роз'яснили ситуацію з провадженнями щодо О.Єфремова

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Екс-голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов обвинувачується в організації захоплення будівлі Луганської ОДА, пособництві в захопленні будівлі управління СБУ на Луганщині, умисних діях для зміни держкордону України, сприянні створенню "ЛНР", державній зраді, а епізод щодо економічних злочинів - в окремому провадженні. Так ситуацію з провадженнями щодо О.Єфремова роз'яснила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган у Facebook, передає УНН.

"Не шукайте зраду там, де її немає! Екс-голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов знаходиться в СІЗО, а кримінальне провадження проти нього слухається в Старобільському районному суді Луганської області", - зазначила вона.

Л.Сарган нагадала, що О.Єфремов обвинувачується в: організації захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України); пособництві в захопленні будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України); вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України (ч. 3 ст. 110 КК України); організаційному і іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації “Луганська народна республіка” (ч. 1 ст. 258-3 КК України); державній зраді, тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, а саме: наданні іноземної організації і його представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України (ч. 1 ст. 111 КК України).

"Епізод по економічним злочинам виділений в окреме кримінальне провадження (ч.5 ст.191 КК України) та по ньому здійснюються необхідні слідчі дії. Його розслідування ускладнюються тим, що підприємство “Луганськвугілля” знаходиться на тимчасово окупованій території", - додала вона.

Нагадаємо, суд продовжив розгляд справи щодо О.Єфремова.

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