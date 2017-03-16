В ГПУ объяснили ситуацию с производствами в отношении А.Ефремова

"Не ищите измену там, где ее нет! Экс-глава фракции Партии регионов Александр Ефремов находится в СИЗО, а уголовное производство против него слушается в Старобельском районном суде Луганской области", - отметила она.

Л.Сарган напомнила, что А.Ефремов обвиняется в: организации захвата здания Луганской областной государственной администрации (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины); пособничестве в захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины); совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины); государственной измене, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно: предоставлении иностранной организации и его представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

"Эпизод по экономическим преступлениям выделен в отдельное уголовное производство (ч.5 ст.191 УК Украины) и по нему осуществляются необходимые следственные действия. Его расследование осложняется тем, что предприятие " Луганскуголь " находится на временно оккупированной территории", - добавила она.

Напомним, суд продолжил рассмотрение дела в отношении А.Ефремова .