У ГПУ розповіли про відтворення подій розстрілу "Небесної сотні"

“Коли у 16-му році справу по “Беркуту” направили до суду, з'явилися нові більш якісні панорамні відео, нові фото, а також нові свідки. Крім того, відтворення подій відбувалися і раніше, але в них виявилися деякі недопрацювання і неточності. Крім того, погода зараз сприяє — немає листя, а також на тому місці скоро розпочнуть будувати меморіал “Небесній сотні”, — сказав Горбатюк.

Нагадаємо, раніше прокурор відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Олексій Донськой повідомив про те, що слідчий експеримент у справі щодо розстрілів активістів Майдану у лютому 2014 року проводиться у Києві на алеї Героїв Небесної сотні, що колись була частиною вулиці Інститутської, для уточнення даних, які з’явилися в епізоді про “чорну сотню “Беркуту”.

Як повідомляв УНН, 7 листопада у Києві демонтували меморіал Героям Небесної сотні для проведення додаткових слідчих дій і завершення експерименту Генеральної прокуратури України щодо обставин загибелі учасників акцій протесту 20 лютого 2014 року. Слідству необхідно щонайменше 16 днів для експерименту на Інститутській.

Нагадаємо, станом на сьогодні у справі щодо злочинів проти активістів Майдану, скоєних у 2013-2014 роках, визнано винними і винесено вироки 52 особам, 9 з них засуджені до позбавлення волі.