В ГПУ рассказали о воссоздании событий расстрела "Небесной сотни"

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Ряд объективных факторов повлиял на принятие решения о проведении дополнительного следственного эксперимента по делу "черной сотни "Беркута" с воспроизведением событий расстрела активистов Майдана на улице Институтской (ныне - Аллея "Небесной сотни"- ред.). Об этом УНН сообщил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

"Когда в 16-м году дело относительно "Беркута" направили в суд, появились новые более качественные панорамные видео, новые фотографии, а также новые свидетели. Кроме того, воспроизведение событий происходило и раньше, но в них оказались некоторые недоработки и неточности. Кроме того, погода сейчас способствует - нет листьев, а также на том месте скоро начнут строить мемориал "Небесной сотни", - сказал Горбатюк.

Напомним, ранее прокурор отдела управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Алексей Донской сообщил о том, что следственный эксперимент по делу о расстрелах активистов Майдана в феврале 2014 проводится в Киеве на аллее Героев Небесной сотни, что когда-то была частью улицы Институтской, для уточнения данных, которые появились в эпизоде ​​о "черной сотне "Беркута".

Как сообщал УНН, 7 ноября в Киеве демонтировали мемориал Героям Небесной сотни для проведения дополнительных следственных действий и завершения эксперимента Генеральной прокуратуры Украины относительно обстоятельств гибели участников акций протеста 20 февраля 2014 года. Следствию необходимо не менее 16 дней для эксперимента на Институтской.

Напомним, на сегодня по делу о преступлениях против активистов Майдана, совершенных в 2013-2014 годах, признаны виновными и вынесен приговоры 52 лицам, 9 из них осуждены к лишению свободы.

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