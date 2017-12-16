У ГПУ пояснили, чому Інтерпол відмовляє Україні в розшуку екс-чиновників
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Інтерпол вважає події Євромайдану в Україні політичними і відмовляють в оголошенні в міжнародний розшук щодо пов'язаних з владою підозрюваних. Про це повідомив начальник департаменту спецрозслідування Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк, перадает УНН з посиланням на Крим.Реалії.
Відповідаючи на запитання, чому Інтерпол відмовляє в розшуку колишніх українських чиновників і правоохоронців, він заявив, що Інтерпол вважає події Євромайдану в Україні політичними, "тому за всіма підозрюваним, які так чи інакше пов'язані з владою, відмовляють в оголошенні в міжнародний розшук".
Також він повідомив, що ГПУ отримала від Росії офіційну відмову у видачі причетного до злочинів на Євромайдане екс-заступника командира роти "Беркута" Дмитра Садовника, тому що він отримав громадянство Росії.
"Російська Федерація надала відповідь, що він є громадянином (Росії - ред.), йому надано громадянство і відмовлено в його видачі. Громадянство надано в грудні 2014 року", - повідомив С.Горбатюк.
Він уточнив, що, за оперативною інформацією, Д.Садовник перебуває в Криму, але офіційного підтвердження цього немає.
Нагадаємо, Росія відмовила Україні офіційно в екстрадиції 21 екс-беркутівця.