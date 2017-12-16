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В ГПУ объяснили, почему Интерпол отказывает Украине в розыске экс-чиновников

В ГПУ объяснили, почему Интерпол отказывает Украине в розыске экс-чиновников

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Интерпол считает события Евромайдана в Украине политическими и отказывают в объявлении в международный розыск в отношении связанных с властью подозреваемых. Об этом сообщил начальник департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, перадает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Отвечая на вопрос, почему Интерпол отказывает в розыске бывших украинских чиновников и правоохранителей, он заявил, что Интерпол считает события Евромайдана в Украине политическими, "поэтому по всем подозреваемым, которые так или иначе связаны с властью, отказывают в объявлении в международный розыск".

Также он сообщил, что ГПУ получила от России официальный отказ в выдаче причастного к преступлениям на Евромайдане экс-заместителя командира роты "Беркута" Дмитрия Садовника, потому что он получил гражданство России.

"Российская Федерация предоставила ответ, что он является гражданином (России – КР), ему предоставлено гражданство и отказано в его выдаче. Гражданство предоставлено в декабре 2014 года", – сообщил С.Горбатюк.

Он уточнил, что, по оперативной информации, Д.Садовник находится в Крыму, но официального подтверждения этого нет.

Напомним, Россия отказала Украине официально в экстрадиции 21 экс-беркутовца.

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