В ГПУ объяснили, почему Интерпол отказывает Украине в розыске экс-чиновников
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Интерпол считает события Евромайдана в Украине политическими и отказывают в объявлении в международный розыск в отношении связанных с властью подозреваемых. Об этом сообщил начальник департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, перадает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
Отвечая на вопрос, почему Интерпол отказывает в розыске бывших украинских чиновников и правоохранителей, он заявил, что Интерпол считает события Евромайдана в Украине политическими, "поэтому по всем подозреваемым, которые так или иначе связаны с властью, отказывают в объявлении в международный розыск".
Также он сообщил, что ГПУ получила от России официальный отказ в выдаче причастного к преступлениям на Евромайдане экс-заместителя командира роты "Беркута" Дмитрия Садовника, потому что он получил гражданство России.
"Российская Федерация предоставила ответ, что он является гражданином (России – КР), ему предоставлено гражданство и отказано в его выдаче. Гражданство предоставлено в декабре 2014 года", – сообщил С.Горбатюк.
Он уточнил, что, по оперативной информации, Д.Садовник находится в Крыму, но официального подтверждения этого нет.
Напомним, Россия отказала Украине официально в экстрадиции 21 экс-беркутовца.