У ГПУ повідомили подробиці затримання арбітражного керуючого у Дніпрі

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. За вимагання 55 тис. дол. хабара СБУ спільно з іншими правоохоронними органами затримано арбітражного керуючого, призначеного господарським судом Дніпропетровської області ліквідатором державного підприємства “Державний Дніпропетровський ливарно-механічний завод”. Про це на своїй сторінці Facebook написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.

“Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ спільно з Департаментом процесуального керівництва ГПУ та Головним управлінням по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю СБУ 14 грудня 2017 року затримано в порядку ст. 208 КПК України арбітражного керуючого, призначеного господарським судом Дніпропетровської області ліквідатором державного підприємства „Державний Дніпропетровський ливарно-механічний завод“, яка вимагала неправомірну вигоду в сумі 55 тис. доларів США та одержала першу частину — 35 тис. доларів США від представника суб’єкта господарювання за зняття арешту на вищезазначений майновий комплекс та сприяння у його придбанні”, — написала Сарган.

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За її словами, на теперішній час вирішуються питання щодо оголошення підозри затриманій за ч. 4 ст. 368-4 (отриманна неправомірної винагороди) Кримінального кодексу України, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, встановлення інших можливих співучасників та їхнього затримання, збору і фіксації доказів.

Нагадаємо, правоохоронці затримали на хабарі у 35 тисяч доларів арбітражного керуючого Дніпропетровського державного ливарно-механічного заводу.

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