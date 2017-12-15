В ГПУ сообщили подробности задержания арбитражного управляющего в Днепре

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. За вымогательство 55 тыс. долл. взятки СБУ совместно с другими правоохранительными органами задержан арбитражный управляющий, который был назначен хозяйственным судом Днепропетровской области ликвидатором государственного предприятия "Государственный Днепропетровский литейно-механический завод". Об этом на своей странице Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.

"Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ совместно с Департаментом процессуального руководства ГПУ и Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ 14 декабря 2017 года задержан в порядке ст. 208 УПК Украины арбитражный управляющий, который был назначен хозяйственным судом Днепропетровской области ликвидатором государственного предприятия "Государственный Днепропетровский литейно-механический завод", который требовал неправомерную выгоду в сумме 55 тыс. долларов США и получил первую часть - 35 тыс. долларов США от представителя предприятия за снятие ареста на вышеупомянутый имущественный комплекс и содействие в его приобретении", - написала Сарган.

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По ее словам, в настоящее время решаются вопросы об объявлении подозрения задержанной по ч. 4 ст. 368-4 (получение неправомерной вознаграждения) Уголовного кодекса Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей, установление других возможных соучастников и их задержание, сбор и фиксация доказательств.

Напомним, правоохранители задержали на взятке в 35 тыс. долларов арбитражного управляющего Днепропетровского государственного литейно-механического завода.

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