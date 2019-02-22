У ГПУ планують завершити слідчі експерименти на Інститутській до кінця березня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури попередньо планує завершити слідчі експерименти на Інститутській до кінця березня. Про це кореспонденту УНН повідомив керівник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк.
“Ми написали лист про те, що до завершення слідчих експериментів, які ми плануємо попередньо завершити до кінця березня, будь-які роботи після зняття арешту без погодження зі слідчими не проводити, щоб не зашкодити їх проведенню”, — сказав співрозмовник.
Раніше в Управлінні спеціальних розслідувань Генпрокуратури заявили, що планують провести зустріч з представниками музею Революції Гідності і забудовника, щоб узгодити питання щодо непроведення будівництва на вулиці Інститутській до завершення слідчих експериментів.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва зняв арешт з алеї Героїв Небесної Сотні.
Як повідомляв УНН, цього місяця на алеї Героїв Небесної Сотні Генпрокуратура проводила слідчі експерименти, тому роботи зі спорудження Меморіалу припинили.
Нагадаємо, у Києві на алеї Героїв Небесної Сотні розпочинаються підготовчі роботи зі спорудження Меморіалу. Роботи з будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні — Музею Революції Гідності планують завершити не пізніше 30 вересня 2019 року.