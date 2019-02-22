У ГПУ планують завершити слідчі експерименти на Інститутській до кінця березня

“Ми написали лист про те, що до завершення слідчих експериментів, які ми плануємо попередньо завершити до кінця березня, будь-які роботи після зняття арешту без погодження зі слідчими не проводити, щоб не зашкодити їх проведенню”, — сказав співрозмовник.

Раніше в Управлінні спеціальних розслідувань Генпрокуратури заявили, що планують провести зустріч з представниками музею Революції Гідності і забудовника, щоб узгодити питання щодо непроведення будівництва на вулиці Інститутській до завершення слідчих експериментів.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва зняв арешт з алеї Героїв Небесної Сотні.

Як повідомляв УНН, цього місяця на алеї Героїв Небесної Сотні Генпрокуратура проводила слідчі експерименти, тому роботи зі спорудження Меморіалу припинили.

Нагадаємо, у Києві на алеї Героїв Небесної Сотні розпочинаються підготовчі роботи зі спорудження Меморіалу. Роботи з будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні — Музею Революції Гідності планують завершити не пізніше 30 вересня 2019 року.