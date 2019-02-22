В ГПУ планируют завершить следственные эксперименты на Институтской до конца марта
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Управление специальных расследований Генпрокуратуры предварительно планирует завершить следственные эксперименты на Институтской до конца марта. Об этом корреспонденту УНН сообщил руководитель Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк.
"Мы написали письмо о том, что до завершения следственных экспериментов, которые мы планируем предварительно завершить до конца марта, любые работы после снятия ареста без согласования со следователями не проводить, чтобы не повредить их проведению", - сказал собеседник.
Ранее в Управлении специальных расследований Генпрокуратуры заявили, что планируют провести встречу с представителями музея Революции Достоинства и застройщика, чтобы согласовать вопрос о непроведении строительства на улице Институтской до завершения следственных экспериментов.
Напомним, Печерский районный суд Киева снял арест с аллеи Героев Небесной Сотни.
Как сообщал УНН, в этом месяце на аллее Героев Небесной Сотни Генпрокуратура проводила следственные эксперименты, поэтому работы по сооружению Мемориала прекратили.
Напомним, в Киеве на аллее Героев Небесной Сотни начинаются подготовительные работы по сооружению Мемориала. Работы по строительству Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства планируют завершить не позднее 30 сентября 2019 года.