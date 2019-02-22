В ГПУ планируют завершить следственные эксперименты на Институтской до конца марта

"Мы написали письмо о том, что до завершения следственных экспериментов, которые мы планируем предварительно завершить до конца марта, любые работы после снятия ареста без согласования со следователями не проводить, чтобы не повредить их проведению", - сказал собеседник.

Ранее в Управлении специальных расследований Генпрокуратуры заявили, что планируют провести встречу с представителями музея Революции Достоинства и застройщика, чтобы согласовать вопрос о непроведении строительства на улице Институтской до завершения следственных экспериментов.

Напомним, Печерский районный суд Киева снял арест с аллеи Героев Небесной Сотни.

Как сообщал УНН, в этом месяце на аллее Героев Небесной Сотни Генпрокуратура проводила следственные эксперименты, поэтому работы по сооружению Мемориала прекратили.

Напомним, в Киеве на аллее Героев Небесной Сотни начинаются подготовительные работы по сооружению Мемориала. Работы по строительству Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства планируют завершить не позднее 30 сентября 2019 года.