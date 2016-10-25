У ГПУ планують провести переговори з Латвією щодо конфіскованих "грошей Януковича"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Генеральній прокуратурі планують провести переговори з Латвією щодо повернення до бюджету України конфіскованих до бюджету цієї країни грошей екс-президента Віктора Януковича. Про це журналістам заявив заступник Генерального прокурора Євген Єнін, передає кореспондент УНН.
Він зазначив, що розмовляв з цього приводу з представникам Мін’юсту.
“Щойно я мав з цього приводу розмову з паном Янчуком (заступником міністра юстиції Антоном Янчуком — ред.). Переговорна група планує провести перемовини з цього приводу”, — зазначив Є.Єнін.
При цьому Є.Єнін не сказав, коли можуть бути повернені гроші.