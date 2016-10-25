В ГПУ планируют провести переговоры с Латвией о конфискованных "деньгах Януковича"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Генеральной прокуратуре планируют провести переговоры с Латвией о возврате в бюджет Украины конфискованных в бюджет этой страны денег экс-президента Виктора Януковича. Об этом журналистам заявил заместитель Генерального прокурора Евгений Енин, передает корреспондент УНН.
Он отметил, что разговаривал по этому поводу с представителями Минюста.
"Только что у меня был по этому поводу разговор с господином Янчуком (заместителем министра юстиции Антоном Янчуком - ред.). Переговорная группа планирует провести переговоры по этому поводу ", - отметил Е.Енин.
При этом Е.Енин не сказал, когда могут быть возвращены деньги.