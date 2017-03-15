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У ГПУ підтвердили, що екс-заступник голови "Нафтогазу" вийшов на волю

У ГПУ підтвердили, що екс-заступник голови "Нафтогазу" вийшов на волю

Київ • УНН

 • 12938 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Екс-заступник голови НАК "Нафтогаз України" Олександр Кацуба вийшов на волю. Це у коментарі УНН підтвердила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган.

"Він (О.Кацуба - ред.) визнав членство у організованому злочинному угрупованні, дав важливі докази, заплатив у бюджет (100 млн грн - ре.) і вийшов", - сказала вона.

Вона також повідомила, що у О.Кацуби була угода зі слідством.

Раніше Генпрокурор Ю.Луценко повідомив, що колишній заступник голови Державної податкової служби України Андрій Головач і колишній заступник голови НАК "Нафтогаз України" Олександр Кацуба підписали угоди зі слідством про визнання себе винними, дали викривальні покази і сплатили кошти у Держказначейство.

Як повідомляв УНН, Головна військова прокуратура 17 червня 2016 року затримала О.Кацубу, який підозрюється у вчиненні правопорушень за ст.255 (створення злочинної організації) і ст.191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

За даними ГПУ, О.Кацуба причетний до привласнення 449,9 млн грн коштів НАК “Нафтогаз України”.

Також нагадаємо, 9 серпня 2016 року військова прокуратура разом із СБУ затримала колишнього першого заступника голови Державної податкової служби, генерал-полковника Андрія Головача та ще чотирьох екс-посадовців податкових органів часів у межах розслідування справи колишнього президента України Віктора Януковича.

Затримані екс-посадовці підозрюються в незаконному відшкодуванні ПДВ підприємствам з ознаками фіктивності, що знаходилися під контролем злочинної групи Януковича, Азарова, Клименка на суму 3 млрд 166 млн 90 тис грн.

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