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В ГПУ подтвердили, что экс-заместитель главы "Нафтогаза" вышел на свободу

В ГПУ подтвердили, что экс-заместитель главы "Нафтогаза" вышел на свободу

Киев • УНН

 • 12936 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Экс-заместитель председателя НАК "Нафтогаз Украины" Александр Кацуба вышел на свободу. Это в комментарии УНН подтвердила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

"Он (А.Кацуба - ред.) признал членство в организованной преступной группировке, дал важные доказательства, заплатил в бюджет (100 млн грн - ред.) и вышел", - сказала она.

Она также сообщила, что у А.Кацубы было соглашение со следствием.

Ранее Генпрокурор Ю.Луценко сообщил, что бывший заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины Андрей Головач и бывший заместитель главы НАК "Нафтогаз Украины" Александр Кацуба подписали соглашение со следствием о признании себя виновными, дали разоблачительные показания и оплатили средства в Госказначейство.

Как сообщал УНН, Главная военная прокуратура 17 июня 2016 года задержала А.Кацубу, который подозревается в совершении правонарушений по ст.255 (создание преступной организации) и ст.191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

По данным ГПУ, А.Кацуба причастен к присвоению 449,9 млн грн средств НАК "Нафтогаз Украины".

Также напомним, 9 августа 2016 года военная прокуратура вместе с СБУ задержала бывшего первого заместителя председателя Государственной налоговой службы, генерал-полковника Андрея Головача и еще четырех экс-чиновников налоговых органов в рамках расследования дела бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Задержанные экс-чиновники подозреваются в незаконном возмещении НДС предприятиям с признаками фиктивности, находившихся под контролем преступной группы Януковича, Азарова, Клименко на сумму 3 млрд 166 млн 90 тыс грн.

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