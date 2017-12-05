У ГПУ анонсували брифінг Луценка сьогодні о 12:00

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Сьогодні о 12 годині відбудеться брифінг Генерального прокурора України Юрія Луценка. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.

“О 12.00 — брифінг Генерального прокурора Юрія Луценка (ГПУ, вул. Різницька, 13/15)”, — написала прес-секретар.

Нагадаємо, фракці БПП викликала до Верховної Ради Генпрокурора для надання інформації про причини обшуків у екс-голови Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Як повідомляв УНН, у Києві затримали Саакашвілі. Йому усно оголосили про підозру нібито за статтею 256 Кримінального кодексу України - сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.

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