У ГПУ анонсували брифінг Луценка сьогодні о 12:00
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Сьогодні о 12 годині відбудеться брифінг Генерального прокурора України Юрія Луценка. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.
“О 12.00 — брифінг Генерального прокурора Юрія Луценка (ГПУ, вул. Різницька, 13/15)”, — написала прес-секретар.
Нагадаємо, фракці БПП викликала до Верховної Ради Генпрокурора для надання інформації про причини обшуків у екс-голови Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.
Як повідомляв УНН, у Києві затримали Саакашвілі. Йому усно оголосили про підозру нібито за статтею 256 Кримінального кодексу України - сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.