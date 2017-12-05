В ГПУ анонсировали брифинг Луценко сегодня в 12:00

"В 12.00 - брифинг Генерального прокурора Юрия Луценко (ГПУ, ул. Резницкая, 13/15)", - написала пресс-секретарь.

Напомним, фракци БПП вызвала в Верховную Раду Генпрокурора для предоставления информации о причинах обысков у экс-председателя Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Как сообщал УНН, в Киеве задержали Саакашвили. Ему устно объявили о подозрении якобы по статье 256 Уголовного кодекса Украины - содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.