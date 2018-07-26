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У Горлівці внаслідок вибуху загинули двоє дітей

У Горлівці внаслідок вибуху загинули двоє дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. В окупованій Горлівці, біля шахти Ізотова, загинули двоє дітей, імовірно при підриві міни. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"У селищі Мічуріне, за шахтою Ізотова, в районі кладовища, імовірно в результаті підриву міни, загинули двоє дітей", - проінформував "мер" міста Іван Приходько.

Наразі деталі події уточнюються.

Крім того, журналіст Микита Сініцин на своїй сторінці у Facebook повідомив, що загинули хлопець 18 років та дівчина 17 років.

"За моїми даними 17-річна дівчина проживає в Україні, приїхала в гості до батька, який живе в Горлівці, і пішла на прогулянку. Під час прогулянки з хлопцем вони наткнулися на протитанкову міну і, як стверджують мої джерела, для чогось спробували її витягти. Результат - відомий", - повідомив журналіст.

Як написав він, посилаючись на власні джерела, дорога та район селища Мічуріне у "ДНР" вважаються "танконебезпечними" і ще в 2014-2015-х роках щільно "засіювавлися" учасниками "Збройних сил" "ДНР" як протитанковими, так і протипіхотними мінами.

"Можливо, жертвою однієї з них і стала дітвора", - зазначив Сініцин.

Нагадаємо, у районі Маріуполя внаслідок вибуху невідомого предмета чоловік отримав поранення.

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