В Горловке в результате взрыва погибли двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В оккупированной Горловке, возле шахты Изотова, погибли двое детей, вероятно при подрыве мины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В поселке Мичурина, за шахтой Изотова, в районе кладбища, ориентировочно в результате подрыва мины, погибли двое детей", - проинформировал "мэр" города Иван Приходько.
Сейчас детали происшествия уточняются.
Кроме того, журналист Никита Синицын на своей странице в Facebook сообщил, что погибли парень 18 лет девушка 17 лет.
"По моим данным, 17-летняя девушка, проживающая в Украине, приехала в гости к отцу, живущему в Горловке, и пошла на прогулку. Во время прогулки с парнем они наткнулись на противотанковую мину и, как утверждают мои источники, зачем-то попытались ее вытащить. Результат - известен", - сообщил журналист.
Как написал он, ссылаясь на собственные источники, дорога и район поселка Мичурино в "ДНР" считаются "танкоопасными" и еще в 2014-2015-х годах плотно "засеивались" участниками "Вооруженных сил" "ДНР" как противотанковыми, так и противопехотными минами.
"Возможно, жертвой одной из них и стали ребята", - отметил Синицын.
Напомним, в районе Мариуполя в результате взрыва неизвестного предмета мужчина получил ранения.