У Гореничах розповіли про земельну ділянку, де Суркіс мав побудувати тренувальну базу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. На земельній ділянці загальною площею у понад 22 га у селі Гореничі, що під Києвом, нині "стоїть пустота". Про це УНН розповіла секретар Гореницької сільської ради Валентина Василевська.
"Це велика територія. І вона сьогодні стоїть пуста. Ділянка обнесена парканом, за яким – просто поле. З того часу тут нічого абсолютно не побудували", - розповіла вона, коментуючи наміри ФФУ під головуванням Григорія Суркіса (ще у 2003 році) звести в Гореничах тренувальну базу для національних збірних.
Зауважимо, що на будівництво вказаної бази ФФУ були залучені мільйонні кошти, і наразі слідство з’ясовує, куди поділися щонайменше 2 млн євро.
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Раніше ЗМІ відзначали, що гроші для побудови бази в Гореничах колишній президент ФФУ Григорій Суркіс і віце-президент організації Олександр Бандурко збирали з вітчизняних клубів. Крім цього, для будівництва "чиновники акумулювали гроші, які УЄФА виділяв українським клубам протягом чотирьох років: з сезону-2000/2001 до сезону-2003/2004".
За словами екс-міністра у справах сім'ї, молоді та спорту України Равіля Сафіулліна, лише Професійна футбольна ліга у той час передала ФФУ близько 2 млн дол.
Нагадаємо, що за фактом привласнення та розтрати коштів в особливо великих розмірах 19 березня поточного року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено кримінальне провадження № 12018110200001859. У рамках провадження свої свідчення вже надав Равіль Сафіуллін.
Співробітників сільської ради Гореничів у справі не допитували, розповіла своєю чергою Валентина Василевська.
"Ми до цього відношення ніякого не маємо. І відомостей про територію цю у нас немає", - уточнила вона.
Нагадаємо, як писав УНН, Шухевич радить Суркісу здати український паспорт.