В Гореничах рассказали о земельном участке, где Суркис должен был построить тренировочную базу
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. На земельном участке общей площадью более 22 га в селе Гореничи под Киевом, в настоящее время "стоит пустота". Об этом УНН рассказала секретарь Гореницкого сельского совета Валентина Василевская.
"Это большая территория. И она сегодня стоит пустая. Участок обнесен забором, за которым - просто поле. С тех пор здесь ничего абсолютно не построили", - рассказала она, комментируя намерения ФФУ под председательством Григория Суркиса (еще в 2003 году) построить в Гореничах тренировочную базу для национальных сборных.
Отметим, что на строительство указанной базы ФФУ были привлечены миллионные средства, и сейчас следствие выясняет, куда делись не менее 2 млн евро.
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Ранее СМИ отмечали, что деньги для построения базы в Гореничах бывший президент ФФУ Григорий Суркис и вице-президент организации Александр Бандурко собирали с отечественных клубов. Кроме этого, для строительства "чиновники аккумулировали деньги, которые УЕФА выделил украинским клубам в течение четырех лет: с сезона-2000/2001 до сезона-2003/2004".
По словам экс-министра по делам семьи, молодежи и спорта Украины Равиля Сафиуллина, только Профессиональная футбольная лига в то время передала ФФУ около 2 млн долл.
Напомним, что по факту присвоения и растраты средств в особо крупных размерах 19 марта текущего года в Единый реестр досудебных расследований было внесено уголовное производство № 12018110200001859. В рамках производства свои показания уже дал Равиль Сафиуллин.
Сотрудников сельского совета Гореничей по делу не допрашивали, рассказала в свою очередь Валентина Василевская.
"Мы к этому отношения никакого не имеем. И сведений о территории этой у нас нет", - уточнила она.
Напомним, как писал УНН, Шухевич советует Суркису сдать украинский паспорт.