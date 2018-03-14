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У горах на Закарпатті зійшла лавина

У горах на Закарпатті зійшла лавина

Київ • УНН

 • 21259 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 14 березня. УНН. Учора в горах на Закарпатті зійшла лавина. Відповідні дані зафіксувала сніголавинна станція Пожижевська, повідомляє УНН із посиланням на інформацію Закарпатського обласного центру з гідрометеорології.

“13 березня 2018 року зійшла лавина мокрого снігу об′ємом 210 кубічних метрів. Збитків немає”, — йдеться у даних спостереження сніголавинної станції.

Це перша зафіксована у березні лавина на Закарпатті.

Водночас, за інформацією синоптиків, 14-15 березня на високогір’ї Закарпатської області збережеться значна снiголавинна небезпека (III рiвень). У зв′язку з цим в області оголошено штормове попередження.

Як повідомляв УНН, через загрозу паводку на Закарпатті оголосили штормове попередження.

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