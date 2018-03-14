В горах на Закарпатье сошла лавина
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 14 марта. УНН. Вчера в горах на Закарпатье сошла лавина. Соответствующие данные зафиксировала снеголавинная станция Пожижевская, сообщает УНН со ссылкой на информацию Закарпатского областного центра по гидрометеорологии.
"13 марта 2018 года сошла лавина мокрого снега объемом 210 кубических метров. Убытков нет", - говорится в данных наблюдения снеголавинной станции.
Это первая зафиксированная в марте лавина на Закарпатье.
В то же время, по информации синоптиков, 14-15 марта на высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (III уровень). В связи с этим в области объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщал УНН, из-за угрозы паводка на Закарпатье объявили штормовое предупреждение.