У горах на Закарпатті загубився київський сноубордист

Про інцидент рятувальникам повідомив сам сноубордист.

Наразі на пошуки туриста вирушила група рятувальників з Рахівського району у складі п′яти чоловік та однієї одиниці техніки. Телефонний зв′язок із загубленим киянином є, тож, за словами рятувальників, найближчим часом місце його знаходження буде встановлено, а самого туриста буде врятовано.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у лютому на Закарпатті рятувальники знайшли заблукалих в горах сноубордистів.