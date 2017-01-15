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У горах на Закарпатті загубився київський сноубордист

У горах на Закарпатті загубився київський сноубордист

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 15 січня. УНН. Сьогодні близько 13.00 на гірськолижному курорті Драгобрат втратив орієнтир під час катання на сноуборді турист з м. Київ. Про це УНН повідомила речниця УДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.

Про інцидент рятувальникам повідомив сам сноубордист.

Наразі на пошуки туриста вирушила група рятувальників з Рахівського району у складі п′яти чоловік та однієї одиниці техніки. Телефонний зв′язок із загубленим киянином є, тож, за словами рятувальників, найближчим часом місце його знаходження буде встановлено, а самого туриста буде врятовано.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у лютому на Закарпатті рятувальники знайшли заблукалих в горах сноубордистів.

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