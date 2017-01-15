У горах на Закарпатті загубився київський сноубордист
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 15 січня. УНН. Сьогодні близько 13.00 на гірськолижному курорті Драгобрат втратив орієнтир під час катання на сноуборді турист з м. Київ. Про це УНН повідомила речниця УДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.
Про інцидент рятувальникам повідомив сам сноубордист.
Наразі на пошуки туриста вирушила група рятувальників з Рахівського району у складі п′яти чоловік та однієї одиниці техніки. Телефонний зв′язок із загубленим киянином є, тож, за словами рятувальників, найближчим часом місце його знаходження буде встановлено, а самого туриста буде врятовано.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у лютому на Закарпатті рятувальники знайшли заблукалих в горах сноубордистів.