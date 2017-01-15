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В горах в Закарпатской области потерялся киевский сноубордист

В горах в Закарпатской области потерялся киевский сноубордист

Киев • УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 15 января. УНН. Сегодня около 13:00 на горнолыжном курорте Драгобрат потерял ориентир во время катания на сноуборде турист из г. Киев. Об этом УНН сообщила спикер УГосЧС в Закарпатской области Наталья Батыр.

Об инциденте спасателям сообщил сам сноубордист.

Сейчас на поиски туриста отправилась группа спасателей из Раховского района в составе пяти человек и одной единицы техники. Телефонная связь с потерянным киевлянином есть, поэтому, по словам спасателей, в ближайшее время место его нахождения будет установлено, а сам турист будет спасен.

Напомним, как сообщал УНН, в феврале в Закарпатской области спасатели нашли заблудившихся в горах сноубордистов.

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