В горах в Закарпатской области потерялся киевский сноубордист
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 15 января. УНН. Сегодня около 13:00 на горнолыжном курорте Драгобрат потерял ориентир во время катания на сноуборде турист из г. Киев. Об этом УНН сообщила спикер УГосЧС в Закарпатской области Наталья Батыр.
Об инциденте спасателям сообщил сам сноубордист.
Сейчас на поиски туриста отправилась группа спасателей из Раховского района в составе пяти человек и одной единицы техники. Телефонная связь с потерянным киевлянином есть, поэтому, по словам спасателей, в ближайшее время место его нахождения будет установлено, а сам турист будет спасен.
Напомним, как сообщал УНН, в феврале в Закарпатской области спасатели нашли заблудившихся в горах сноубордистов.