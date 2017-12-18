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У горах на Львівщині очікується лавинна небезпека

У горах на Львівщині очікується лавинна небезпека

Київ • УНН

 • 7745 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН.  У горах Львівської області очікується лавинна небезпека третього рівня. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

“За даними УкрГідрометцентру, 18 грудня у зв’язку із приростом снігу у горах Львівської області очікується значна лавинна небезпека 3-го рівня”, — сказано у повідомленні.

Окрім того, у більшості областей синоптики прогнозують складні погодні умови.

“В Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Київській, Чернігівській та Сумській областях складні погодні умови: дощ та сніг, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, хуртовини; у Дніпропетровській, Херсонській та Харківській областях вночі місцями сильний дощ”, — сказано у повідомленні.

В Україні, крім західних областей, місцями пориви вітру 15-20 м/с.

На Київщині та в Києві 18 грудня ускладнення погодних умов: вранці та вдень сильний сніг, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця.

Очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см.

Як повідомляв УНН, рух на низці доріг на Закарпатті тимчасово перекрито.

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