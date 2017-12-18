У горах на Львівщині очікується лавинна небезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У горах Львівської області очікується лавинна небезпека третього рівня. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“За даними УкрГідрометцентру, 18 грудня у зв’язку із приростом снігу у горах Львівської області очікується значна лавинна небезпека 3-го рівня”, — сказано у повідомленні.
Окрім того, у більшості областей синоптики прогнозують складні погодні умови.
“В Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Київській, Чернігівській та Сумській областях складні погодні умови: дощ та сніг, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, хуртовини; у Дніпропетровській, Херсонській та Харківській областях вночі місцями сильний дощ”, — сказано у повідомленні.
В Україні, крім західних областей, місцями пориви вітру 15-20 м/с.
На Київщині та в Києві 18 грудня ускладнення погодних умов: вранці та вдень сильний сніг, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця.
Очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см.
Як повідомляв УНН, рух на низці доріг на Закарпатті тимчасово перекрито.