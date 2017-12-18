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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 104202 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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10 марта, 15:15 • 119507 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104035 просмотра

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10 марта, 09:12 • 106344 просмотра

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В горах во Львовской области ожидается лавинная опасность

В горах во Львовской области ожидается лавинная опасность

Киев  •  УНН

 • 7743 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В горах Львовской области ожидается лавинная опасность третьего уровня. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

"По данным УкрГидрометцентра, 18 декабря в связи с приростом снега в горах Львовской области ожидается значительное лавинная опасность 3-го уровня", - говорится в сообщении.

Кроме того, в большинстве областей синоптики прогнозируют сложные погодные условия.

"В Одесской, Николаевской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Киевской, Черниговской и Сумской областях сложные погодные условия: дождь и снег, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, метели; в Днепропетровской, Херсонской и Харьковской областях ночью местами сильный дождь", - говорится в сообщении.

В Украине, кроме западных областей, местами порывы ветра 15-20 м/с.

В Киевской области и в Киеве 18 декабря осложнение погодных условий: утром и днем ​​сильный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица.

Ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см.

Как сообщал УНН, движение на ряде дорог на Закарпатье временно перекрыто.

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