В горах во Львовской области ожидается лавинная опасность
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В горах Львовской области ожидается лавинная опасность третьего уровня. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
"По данным УкрГидрометцентра, 18 декабря в связи с приростом снега в горах Львовской области ожидается значительное лавинная опасность 3-го уровня", - говорится в сообщении.
Кроме того, в большинстве областей синоптики прогнозируют сложные погодные условия.
"В Одесской, Николаевской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Киевской, Черниговской и Сумской областях сложные погодные условия: дождь и снег, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, метели; в Днепропетровской, Херсонской и Харьковской областях ночью местами сильный дождь", - говорится в сообщении.
В Украине, кроме западных областей, местами порывы ветра 15-20 м/с.
В Киевской области и в Киеве 18 декабря осложнение погодных условий: утром и днем сильный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица.
Ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см.
Как сообщал УНН, движение на ряде дорог на Закарпатье временно перекрыто.