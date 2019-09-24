У Гонконзі здійснили напад на політика, який підтримує антиурядові протести
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Троє невідомих в Гонконзі у вівторок побили члена Законодавчої ради від опозиційної Демократичної партії Роя Квона. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання South China Morning Post.
Напад на 36-річного політичного активіста, що підтримує протестний рух, стався, коли він підходив до парковки в своєму спальному районі. Стверджується, що один із зловмисників знімав те, що відбувається на відеокамеру.
Депутат був госпіталізований з травмами на обличчі, шиї і кінцівках, зараз він знаходиться в свідомості. Демократична партія засудила інцидент, назвавши його “організованою атакою з метою змусити замовкнути людей, що виражають підтримку антиурядових протестів”.
Квон неодноразово був помічений на численних мітингах, які тривають в Гонконзі три з половиною місяці. Багато їхніх учасників висловлюють готовність продовжувати протестні акції, незважаючи на рішення глави місцевої адміністрації Керрі Лам виконати одну з п’яти вимог демонстрантів з відкликання законопроекту про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників материковому Китаю.
Як писав УНН, цими вихідними у Гонконзі тривали масові заворушення та барикадні сутички з поліцією.