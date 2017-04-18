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У гонитві за дерегуляцією КМУ скасував норми природного убутку нафтопродуктів - Нафтогазова асоціація

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Широкомасштабний процес реформування законодавчої бази, що регулює підприємницьку діяльність, триває вже кілька років. В рамках цього процесу в кінці 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову, яка обґрунтовано скасовує дію більше трьохсот актів, які застаріли. Однак один зі скасованих актів є надзвичайно важливим для компаній і підприємств нафтогазової галузі. Про це заявили в Нафтогазовій асоціації України (НАУ), передає УНН.

“Ця постанова Держпостачу СРСР „Про затвердження норм природного убутку нафтопродуктів при прийманні, зберіганні, відпуску і транспортуванні“ № 40 від 26 березня 1986 р. Оскільки новий нормативно-правовий акт розроблений не був, можна стверджувати, що з 17 березня 2017 року законодавчою базою України не передбачені норми природного убутку нафтопродуктів при прийманні, зберіганні, транспортуванні, а значить, суб’єкти господарювання повинні, наприклад, підводити втрати нафтопродуктів під оподаткування акцизним податком і ПДВ, що само по собі є правовим нонсенсом”, — сказано в заяві НАУ.

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За словами заступника голови комітету з питань безпеки, експлуатації, будівництва та якості палива НАУ Віталія Горичка, втрати (убуток) нафтопродуктів при операціях з ними є природним процесом. Це пов’язано з їхньою летючістю і залежить від безлічі факторів — температури, тривалості зберігання, матеріалу, з якого виготовлені ємності тощо.

“У такій ситуації не зрозуміло, хто буде відповідати на підприємстві за недостачу продукції, виявлену при інвентаризації, враховуючи, що вплинути на зменшення обсягу палива через природне випаровування ніхто з працівників не може”, — підкреслили в НАУ.

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У зв’язку зі сформованою правовою колізією Нафтогазова асоціація України звернулася до Президента України Петра Порошенка, прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика з проханням негайно втрутитися в ситуацію і відновити дію постанови Держпостачу №40 до моменту вступу в силу нового нормативно-правового акта, який повинен бути розроблений і затверджений в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

У найближчій перспективі фахівці Асоціації планують залучити до діалогу щодо вирішення цього питання інші відомчі органи та інститути громадянського суспільства, додали в Асоціації.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, зростанню цін на пальне, в тому числі на зріджений газ, в Україні передують кілька чинників, зокрема і дефіцит ресурсу.

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