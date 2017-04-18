В погоне за дерегуляцией КМУ отменил нормы естественной убыли нефтепродуктов - Нефтегазовая ассоциация

“Это постановление Госснаба СССР "Об утверждении норм естественной убыли нефтепродуктов при приеме, хранении, отпуске и транспортировании" №40 от 26 марта 1986 г. Так как новый нормативно-правовой акт разработан не был, можно утверждать, что с 17 марта 2017 года законодательной базой Украины не предусмотрены нормы естественной убыли нефтепродуктов при приеме, хранении, транспортировке, а значит, субъекты хозяйствования должны, например, подводить потери нефтепродуктов под обложение акцизным налогом и НДС, что само по себе является правовым нонсенсом”, — сказано в заявлении НАУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Должностных лиц Госрезерва подозревают в порче закупленного горючего

По словам заместителя председателя комитета по вопросам безопасности, эксплуатации, строительства и качества топлива НАУ Виталия Горичко, потери (убыль) нефтепродуктов при операциях с ними является естественным процессом. Это связано с их летучестью, зависит от множества факторов — температуры, продолжительности хранения, материала, из которого изготовлены емкости и так далее.

“В создавшейся ситуации не понятно, кто будет отвечать на предприятии за недостачу продукции, выявленную при инвентаризации, учитывая, что повлиять на уменьшение объема топлива по причине естественного испарения, никто из работников не может”, — подчеркнули в НАУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Государство сэкономило четверть миллиарда гривен на закупках нефтепродуктов у “Трейд Коммодити”

В связи со сложившейся правовой коллизией Нефтегазовая ассоциация Украины обратилась к Президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику с просьбой незамедлительно вмешаться в ситуацию и возобновить действие постановления Госснаба №40 до момента вступления в силу нового нормативно-правового акта, который должен быть разработан и утвержден в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

В ближайшей перспективе специалисты Ассоциации планируют вовлечь в диалог по решению этого вопроса другие ведомственные органы и институты гражданского общества, добавили в Ассоциации.

Напомним, как сообщал УНН, росту цен на горючее, в том числе на сжиженный газ, в Украине предшествуют несколько факторов, в частности, и дефицит ресурса.