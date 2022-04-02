У Гомельській області з 1 квітня сталося шість ДТП з військовою технікою росії - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. З 1 квітня на дорогах Гомельської області Білорусі сталося шість аварій за участю колон військової техніки рашистських оккупантів. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, пише УНН.
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Як повідомляє видання "Флагшток", урядові органи не повідомляють про те, що в інцидентах було задіяно російську техніку.
Так, повідомляється, що одне з таких сталося 1 квітня на трасі біля міста Речиця. Гомельське обласне управління МНС опублікувало інформацію про проведення рятувальних робіт на місці ДТП, яке сталося на трасі М-10 у районі села Іванівка. Рятівне управління повідомило про зіткнення легкового авто із вантажівкою. Про російську техніку не повідомляється.
Проте, як повідомляє "Флагшток", за попереднім слідством, водій вантажівки не помітив колону російської бронетехніки, яка рухалася вночі.
Повідомляється, що на тому ж шосе 1 квітня сталося зіткнення бронетехніки російських військових з вантажівкою, яка перевозила продовольство.
Також за даними журналістів, 1 квітня колона відступаючих військ знесла острівець безпеки на перетині вулиць Ілліча та Перлинної.
2 квітня у Мозирі КамАЗ російських військ опинився на узбіччі вулиці Рижкова.
Також у суботу під Барщівкою зіткнулися мікроавтобус та російський військовий УАЗ.
Крім того, за даними "Бэларускі Гаюн", днями російська БМД-2 відлетіла в кювет під Камарином. За повідомленнями місцевих жителів, солдати, що супроводжували техніку, були з ознаками алкогольного сп'яніння.
Нагадаємо
За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти не залишать окремих рубежів у Київській та Чернігівській областях, але, як очікується, відійдуть впритул до кордону.