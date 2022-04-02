В Гомельской области с 1 апреля произошло шесть ДТП с военной техникой рф – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. С 1 апреля на дорогах Гомельской области беларуси произошло шесть аварий с участием колонн военной техники рашистских окупантов. Об этом сообщают местные СМИ, пишет УНН.
Детали
Как сообщает издание "Флагшток", правительственные органы не сообщают о том, что в инцидентах была задействована российская техника.
Так, сообщается что одно из таких произошло 1 апреля на трассе возле города Речица. Гомельское областное управление МЧС опубликовало информацию о проведении спасательных работ на месте ДТП, произошедшего на трассе М-10 в районе села Ивановка. Спасательное управление сообщило о столкновении легкового авто с грузовиком. О российской технике не сообщается.
Однако, как сообщает "Флагшток", по предварительному следствию, водитель грузовика не заметил колонну российской бронетехники, двигавшуюся ночью.
Сообщается, что на том же шоссе 1 апреля произошло столкновение бронетехники российских военных с грузовиком, перевозившим продовольствие.
Также по данным журналистов, 1 апреля колонна отступающих войск снесла островок безопасности на пересечении улиц Ильича и Жемчужной.
2 апреля в Мозыре КамАЗ российских войск оказался на обочине улицы Рыжкова.
Также в субботу под Барщевкой столкнулись микроавтобус и российский военный УАЗ.
Кроме того, по данным "Бэларускі Гаюн", на днях российская БМД-2 улетела в кювет под Камарином. По сообщениям местных жителей, сопровождавшие технику солдаты были с признаками алкогольного опьянения.
Напомним
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты не оставят отдельных рубежей в Киевской и Черниговской областях, но как ожидается, отойдут вплотную к границе.