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В Гомельской области с 1 апреля произошло шесть ДТП с военной техникой рф – СМИ

Киев • УНН

 • 167237 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. С 1 апреля на дорогах Гомельской области беларуси произошло шесть аварий с участием колонн военной техники рашистских окупантов. Об этом сообщают местные СМИ, пишет УНН.

В Гомельской области с 1 апреля произошло шесть ДТП с военной техникой рф – СМИ

Детали

Как сообщает издание "Флагшток", правительственные органы не сообщают о том, что в инцидентах была задействована российская техника.

Так, сообщается что одно из таких произошло 1 апреля на трассе возле города Речица. Гомельское областное управление МЧС опубликовало информацию о проведении спасательных работ на месте ДТП, произошедшего на трассе М-10 в районе села Ивановка. Спасательное управление сообщило о столкновении легкового авто с грузовиком. О российской технике не сообщается.

Однако, как сообщает "Флагшток", по предварительному следствию, водитель грузовика не заметил колонну российской бронетехники, двигавшуюся ночью.

Сообщается, что на том же шоссе 1 апреля произошло столкновение бронетехники российских военных с грузовиком, перевозившим продовольствие.

Также по данным журналистов, 1 апреля колонна отступающих войск снесла островок безопасности на пересечении улиц Ильича и Жемчужной.

2 апреля в Мозыре КамАЗ российских войск оказался на обочине улицы Рыжкова.

Также в субботу под Барщевкой столкнулись микроавтобус и российский военный УАЗ.

Кроме того, по данным "Бэларускі Гаюн", на днях российская БМД-2 улетела в кювет под Камарином. По сообщениям местных жителей, сопровождавшие технику солдаты были с признаками алкогольного опьянения.

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты не оставят отдельных рубежей в Киевской и Черниговской областях, но как ожидается, отойдут вплотную к границе.

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