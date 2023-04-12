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У голови дипломатії ЄС виявили COVID, він відкладає візит до Китаю

У голови дипломатії ЄС виявили COVID, він відкладає візит до Китаю

Київ • УНН

 • 1429257 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Верховний представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що відкладає візит до Китаю, адже у нього виявили COVID-19, пише УНН.

Цитата

"У мене позитивний тест на COVID-19, тому, на жаль, мені доведеться відкласти свій візит до Китаю. Почуваюся добре, симптомів немає", - написав Боррель у Twitter.

Доповнення

Головний дипломат ЄС мав здіснити візит до Китаю із четверга по суботу після візиту до країни минулого тижня голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і президента Франції Еммануеля Макрона.

Боррель мав провести щорічний стратегічний діалог ЄС-Китай з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом, а також зустрітися з керівником зовнішньої політики Китаю Ван Ї, як і з новим міністром оборони Лі Шанфу.

Макрон викликав негативну реакцію західних союзників після своєї поїздки минулого тижня, заявивши в інтерв’ю, що Європа повинна зменшити свою залежність від Сполучених Штатів і уникнути втягнення в конфронтацію між Китаєм і США через Тайвань.

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