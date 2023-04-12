У главы дипломатии ЕС обнаружили COVID, он откладывает визит в Китай
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что откладывает визит в Китай, ведь у него обнаружили COVID-19, пишет УНН.
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"У меня положительный тест на COVID-19, поэтому, к сожалению, мне придется отложить свой визит в Китай. Чувствую себя хорошо, симптомов нет", - написал Боррель в Twitter.
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Главный дипломат ЕС должен был совершить визит в Китай с четверга по субботу после визита в страну на прошлой неделе главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона.
Боррель должен был провести ежегодный стратегический диалог ЕС-Китай с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом, а также встретиться с руководителем внешней политики Китая Ван И, как и с новым министром обороны Ли Шанфу.
Макрон вызвал негативную реакцию западных союзников после своей поездки на прошлой неделе, заявив в интервью, что Европа должна уменьшить свою зависимость от Соединенных Штатов и избежать втягивания в конфронтацию между Китаем и США из-за Тайваня.