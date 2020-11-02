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У Голосіївському районі викрили заклад-порушник карантину - відкрито провадження

У Голосіївському районі викрили заклад-порушник карантину - відкрито провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Києві за добу склали 56 адміністративних протоколів через роботу закладів з порушенням правил карантину. Зокрема, у Голосіївському районі виявили розважальний заклад, який працював після 22:00 - поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

“Протягом останньої доби правоохоронці перевірили 352 таких об’єктів. За порушення вимог ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення на посадових осіб закладів складено 56 адміністративних протоколів. Їм загрожує покарання у вигляді штрафу від 34 до 170 тис. гривень. Окрім цього, під час останнього відпрацювання у Голосіївському районі столиці о 22:30 по вулиці Великій Васильківській поліцейські виявили розважальний заклад, який, порушуючи карантинні обмеження щодо заборони роботи після 22:00, працював і приймав клієнтів", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що раніше на посадову особу цього закладу уже складалися адміністративні матеріали за статтею 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Слідчі провели невідкладний обшук у приміщенні, де виявили та вилучили документи, які підтверджують факт роботи закладу після 22:00, а саме чеки, записи з камер відеоспостереження та інші документи. Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом територіального управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві з початку пандемії наклали понад 4 тис. штрафів за порушення карантину.

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