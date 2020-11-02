В Голосеевском районе разоблачили заведение-нарушитель карантина - открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Киеве за сутки составили 56 административных протоколов за работу заведений с нарушением правил карантина. В частности, в Голосеевском районе обнаружили развлекательное заведение, работавший после 22:00 - полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"В течение последних суток правоохранители проверили 352 таких объекта. За нарушение требований ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях на должностных лиц учреждений составлено 56 административных протоколов. Им грозит наказание в виде штрафа от 34 до 170 тыс. гривен. Кроме этого, во время последней отработки в Голосеевском районе столицы в 22:30 по улице Большой Васильковской полицейские обнаружили развлекательное заведение, которое, нарушая карантин о запрете работы после 22:00, работало и принимало клиентов", - говорится в сообщении.
Сообщается, что ранее на должностное лицо этого заведения уже составлялись административные материалы по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
"Следователи провели неотложный обыск в помещении, где обнаружили и изъяли документы, подтверждающие факт работы заведения после 22:00, а именно чеки, записи с камер видеонаблюдения и другие документы. Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом территориального управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины", - указано в сообщении.
Напомним, в Киеве с начала пандемии наложили более 4 тыс. штрафов за нарушение карантина.