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У "Голосі" підтримають позбавлення диппаспортів авторів подання до КСУ, "якщо все буде за законом"

У "Голосі" підтримають позбавлення диппаспортів авторів подання до КСУ, "якщо все буде за законом"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У ВР заявили про ініціативу позбавити дипломатичних паспортів депутатів – авторів подання КСУ, за підсумком розгляду якого суд виніс рішення про антиконституційність норм антикорупційного законодавства. У фракції "Голос" готові підтримати таке рішення, якщо воно буде виписане у рамках закону. Про це у коментарі УНН розповів депутат Ярослав Юрчишин.

"Зараз дуже важливо повернути НАЗК та його повноваження і дати оцінку діям КСУ. А щодо народних депутатів... По-перше, чи є тут російський вплив - має розслідувати СБУ і СБУ має дати оцінку персонально. Дуже сподіваюся, що така оцінка буде надана оперативно. По-друге, стосовно ініціативи про позбавлення диппаспортів та можливості виїзду в ЄС: тут дуже важливо, щоб ця пропозиція була виписана у рамках закону. Якщо так – то є можливість підтримки, чому ні", - сказав він.

Юрчишин додав, що вже звернувся до ОГП через рішення КСУ.

"На переконання юристів "Голосу", судді вийшли за межі своїх повноважень, зокрема тим що підтримали те подання, які скерували олігархічні депутати", - сказав політик і додав, що у ВР давно чекає на прийняття законопроект про заборону колаборації. І його ухвалення, він вважає, – якраз на часі.

Нагадаємо, у ВР пропонують позбавити диппаспортів авторів подання до КСУ про скасування антикорупційних норм.

Як писав УНН, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації. Сталося це за поданням 47 нардепів, серед яких, зокрема, Григорій Суркіс, Сергій та Юлія Льовочкіни, Наталія Королевська, Григорій Мамка, Вадим Столар тощо.

30 жовтня Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду. Проект закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" зареєстровано на сайті ВРУ. Юристи вже назвали його неконституційним.

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