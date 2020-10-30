В "Голосе" поддержат лишение диппаспортов авторов представления в КСУ, "если все будет по закону"

"Сейчас очень важно вернуть НАПК и его полномочия и дать оценку действиям КСУ. А в отношении народных депутатов ... Во-первых, есть ли здесь российское влияние - должна расследовать СБУ и СБУ должна дать оценку персонально. Очень надеюсь, что такая оценка будет предоставлена оперативно. Во-вторых, относительно инициативы о лишении диппаспортов и возможности выезда в ЕС: здесь очень важно, чтобы это предложение было выписано в рамках закона. Если да - то есть возможность поддержки, почему нет", - сказал он.

Юрчишин добавил, что уже обратился в ОГП из-за решения КСУ.

"По мнению юристов "Голоса", судьи вышли за пределы своих полномочий, в частности тем, что поддержали то представление, которые направили олигархические депутаты", - сказал политик и добавил, что в ВР давно ждет принятия законопроект о запрете коллаборации. И его принятие, он считает, - как раз к случаю.

Напомним, в ВР предлагают лишить диппаспортов авторов представления в КСУ об отмене антикоррупционных норм.

Как писал УНН, Конституционный суд Украины признал, такой что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Произошло это по представлению 47 нардепов, среди которых, в частности, Григорий Суркис, Сергей и Юлия Левочкины, Наталья Королевская, Григорий Мамка, Вадим Столар и тому подобное.

30 октября Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить весь состав Конституционного суда. Проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" зарегистрирован на сайте ВРУ. Юристы уже назвали его неконституционным.