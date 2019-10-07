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У "Голосі" назвали нардепів "Слуги народу" кур'єрами

Київ • УНН

 • 22577 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Народні депутати з фракції “Слуга народу” не є суб’єктами законодавчої ініціативи, а кур’єрами, які вносять законопроекти. Таку думку у коментарі УНН висловив нардеп з фракції “Голос” Роман Лозинський, коментуючи ситуацію з тим, що нібито більшість законопроектів провладної більшості пишуться в Офісі ефективного регулювання.

У "Голосі" назвали нардепів "Слуги народу" кур'єрами

Лозинський вважає, що законопроекти пишуться не в згаданому офісі, а в Офісі Президента України.

“Наскільки нам відомо, там пишуться ці закони, і часто навіть пишуться на чиєсь замовлення, тому що бачимо узурпацію функцій чи це в прокуратурі, чи це в державній службі, чи це з-під Президента, яке поступово-поступово триває. Тому це теж дуже небезпечний фактор, мені здається, що депутати, зокрема з монобільшості, не є суб’єктами законодавчої ініціативи, а швидше є кур’єрами проектів законів, які вносять в цей зал”, — вважає Лозинський.

Він додав, що є співавтором вже близько 15 законодавчих ініціатив, але монобільшість не включає їх до порядку денного. За словами Лозинського, зокрема йдеться про реформування СБУ, а саме ліквідацію відомого відділу “К”.

“Стосується антикорупційних органів, та їхньої ефективної роботи, це те, що стосується законопроекту про столицю, який ми вчора подавали, наш альтернативний, це те, що стосується місцевого самоврядування в тому числі. І звісно, правки, які, на жаль, теж не завжди колеги з монобільшості, які мають абсолютну більшість у всіх комітетах, не завжди враховують”, — поскаржився нардеп.

Як повідомляв УНН, нещодавно народний депутат з фракції “Слуга народу” Олександр Дубінський заявив, що більшість законопроектів, які вносяться на розгляд ВР його фракцією, розробляються в Офісі ефективного регулювання.

Нагадаємо, нинішній прем’єр-міністр Олексій Гончарук з вересня 2015 року очолював фінансований Євросоюзом експертно-аналітичний центр “Офіс ефективного регулювання” (BRDO), створений з ініціативи міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса, який фокусувався на реформах в економічній сфері.

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