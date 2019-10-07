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В "Голосе" назвали нардепов "Слуги народа" курьерами

Киев • УНН

 • 22577 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Народные депутаты из фракции "Слуга народа" не являются субъектами законодательной инициативы, а курьерами, которые вносят законопроекты. Такое мнение в комментарии УНН высказал нардеп из фракции "Голос" Роман Лозинский, комментируя ситуацию с тем, что якобы большинство законопроектов провластного большинства пишутся в Офисе эффективного регулирования.

В "Голосе" назвали нардепов "Слуги народа" курьерами

Лозинский считает, что законопроекты пишутся не в упомянутом офисе, а в Офисе Президента Украины.

"Насколько нам известно, там пишутся эти законы, и часто даже пишутся на чей-то заказ, потому что видим узурпацию функций будь-то в прокуратуре, будь-то в государственной службе, или это из-под Президента, постепенно-постепенно продолжается. Поэтому это тоже очень опасный фактор, мне кажется, что депутаты, в частности из монобольшинства, не являются субъектами законодательной инициативы, а скорее являются курьерами проектов законов, которые вносят в этот зал", - считает Лозинский.

Он добавил, что является соавтором уже около 15 законодательных инициатив, но монобольшинство не включает их в повестку дня. По словам Лозинского, в частности речь идет о реформировании СБУ, а именно ликвидации известного отдела "К".

"Касается антикоррупционных органов, и их эффективной работы, это то, что касается законопроекта о столице, который мы вчера подавали, наш альтернативный, это то, что касается местного самоуправления в том числе. И конечно, правки, которые, к сожалению, тоже не всегда коллеги из монобольшинства, которые имеют абсолютное большинство во всех комитетах, не всегда учитывают", - посетовал нардеп.

Как сообщал УНН, недавно народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что большинство законопроектов, которые вносятся на рассмотрение ВР его фракцией, разрабатываются в Офисе эффективного регулирования.

Напомним, нынешний премьер-министр Алексей Гончарук с сентября 2015 года возглавлял финансируемый Евросоюзом экспертно-аналитический центр "Офис эффективного регулирования" (BRDO), созданный по инициативе министра экономического развития и торговли Айваруса Абромавичуса, который фокусировался на реформах в экономической сфере.

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