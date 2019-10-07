В "Голосе" назвали нардепов "Слуги народа" курьерами

КИЕВ. 7 октября. УНН. Народные депутаты из фракции "Слуга народа" не являются субъектами законодательной инициативы, а курьерами, которые вносят законопроекты. Такое мнение в комментарии УНН высказал нардеп из фракции "Голос" Роман Лозинский, комментируя ситуацию с тем, что якобы большинство законопроектов провластного большинства пишутся в Офисе эффективного регулирования.