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У Голландії хочуть по-новому збирати порожні пляшки

Київ • УНН

 • 10272 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Незабаром в Голландії може запрацювати заставна система збору порожніх пляшок, передає УНН з посиланням на Dutch News.

Уряд країни закликав пакувальну промисловість збільшити переробку своїх пластикових відходів до 90% до 2021 року. В іншому випадку в країні буде впроваджена заставна система збору тари.

"Промисловість повинна забезпечити рециркуляцію 90% своїх пластикових пляшок. Результати докладених зусиль галузі будуть оцінюватися восени 2020 року. Якщо мета не буде досягнута, з 1 січня 2021 року в Голландії буде впроваджена нова депозитна система збору тари", - зазначила держсекретар міністерства інфраструктури та навколишнього середовища країни Стіенте ван Вельдховен.

Принцип роботи заставної системи збору тари полягає в тому, що при здачі тари в спеціальний автомат він повертає частину грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок виявиться - тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це в свою чергу зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.

Раніше УНН повідомляв, що заставна (депозитна) система збору тари успішно діє в Швеції, Німеччині, Норвегії, Фінляндії, Данії, Естонії. Наприклад, в Норвегії завдяки цій системі збирають 95% тари, в Фінляндії - 93,3%, а в Данії - 89%. Цю систему планують ввести також у Білорусі та Україні.

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