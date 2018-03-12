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В Голландии хотят по-новому собирать пустые бутылки

В Голландии хотят по-новому собирать пустые бутылки

Киев  •  УНН

 • 10272 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В скором времени в Голландии может заработать залоговая система сбора пустых бутылок, передает УНН со ссылкой на Dutch News.

Правительство страны призвало упаковочную промышленность увеличить переработку своих пластиковых отходов до 90% к 2021 году. В противном случае в стране будет внедрена залоговая система сбора тары.

"Промышленность должна обеспечить рециркуляцию 90% своих пластиковых бутылок. Результаты приложенных усилий отрасли будут оцениваться осенью 2020 года. Если цель не будет достигнута, с 1 января 2021 года в Голландии будет внедрена депозитная система сбора тары", - отметила госсекретарь министерства инфраструктуры и окружающей среды страны Стиенте ван Вельдховен.

Принцип работы залоговой системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок окажется — тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это в свою очередь уменьшает количество мусора, который оседает в океанах и на свалках.

Ранее УНН сообщал, что залоговая (депозитная) система сбора тары успешно действует в Швеции, Германии, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии — 93,3%, а в Дании — 89%. Эту систему планируют ввести также в Беларуси и Украине.

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