У глави УГКЦ Святослава Шевучука померла мати. У Стрию розпочалась панахида

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“Зі смутком у серці та молитвою на устах повідомляємо, що 12 квітня 2021 року після важкої недуги відійшла до Дому Небесного Отця п. Віра Шевчук, мама Блаженнішого Святослава, Отця і Глави УГКЦ. Пані Віра померла у Стрию на 74 році життя”, — йдеться в повідомленні.

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Деталі

Зазначається, що сьогодні у м. Стрий о 19:00 в поминальній каплиці храму Святих Володимира і Ольги (вул. Григорія Коссака, 7а) відбудеться Парастас. Похоронні богослужіння розпочнуться завтра, 13 квітня, об 11:00 у храмі Святих Володимира і Ольги.